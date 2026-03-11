Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Les Baudelaire

Cécile Ladjali

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A une heure où l'éducation traverse une crise profonde, le programme Baudelaire, accueilli par la faculté de pharmacie de Paris, déploie une proposition artistique et pédagogique aussi singulière qu'engagée. Il fait intervenir, sous la houlette de l'écrivaine Cécile Ladjali, des auteurs, dramaturges, comédiens et plasticiens de renom, auprès d'étudiants en licence de pharmacie, de droit et d'économie. La promotion 2024 s'est penchée sur la thématique de "l'androgyne". Cet ouvrage est la somme de son riche travail composite.

Par Cécile Ladjali
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Cécile Ladjali

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Monographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Baudelaire par Cécile Ladjali

Commenter ce livre

 

Les Baudelaire

Cécile Ladjali

Paru le 11/03/2026

143 pages

Actes Sud Editions

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330218539
9782330218539
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.