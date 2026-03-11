Les Baudelaire

A une heure où l'éducation traverse une crise profonde, le programme Baudelaire, accueilli par la faculté de pharmacie de Paris, déploie une proposition artistique et pédagogique aussi singulière qu'engagée. Il fait intervenir, sous la houlette de l'écrivaine Cécile Ladjali, des auteurs, dramaturges, comédiens et plasticiens de renom, auprès d'étudiants en licence de pharmacie, de droit et d'économie. La promotion 2024 s'est penchée sur la thématique de "l'androgyne". Cet ouvrage est la somme de son riche travail composite.