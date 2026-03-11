Inscription
#Roman francophone

Les Aventures de Pinocchio

Carlo Collodi

Pinocchio n'est pas un jouet comme les autres : taillé par le vieux Geppetto dans un morceau de bois magique, la marionnette rit, pleure et parle ! Le menuisier, ravi de ce miracle, élève le pantin comme son propre enfant. Mais Pinocchio rêve de devenir un vrai petit garçon, fait de chair et d'os, et de découvrir le monde. Désobéissant à son créateur, il s'engage dans une aventure semée d'embûches : c'est le début d'un long parcours initiatique qui lui enseignera que l'honnêteté est une valeur essentielle. Classique de la littérature jeunesse, conte d'apprentissage et de liberté, Pinocchio nous entraîne dans un voyage aussi drôle que touchant, où les mensonges font grandir le nez et les erreurs... le coeur !

Par Carlo Collodi
Chez J'ai lu

Auteur

Carlo Collodi

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature Italienne

Les Aventures de Pinocchio

Carlo Collodi trad. Isabel Violante

Paru le 11/03/2026

96 pages

J'ai lu

3,00 €

9782290433591
© Notice établie par ORB
