Les Aventures de Pinocchio

Pinocchio n'est pas un jouet comme les autres : taillé par le vieux Geppetto dans un morceau de bois magique, la marionnette rit, pleure et parle ! Le menuisier, ravi de ce miracle, élève le pantin comme son propre enfant. Mais Pinocchio rêve de devenir un vrai petit garçon, fait de chair et d'os, et de découvrir le monde. Désobéissant à son créateur, il s'engage dans une aventure semée d'embûches : c'est le début d'un long parcours initiatique qui lui enseignera que l'honnêteté est une valeur essentielle. Classique de la littérature jeunesse, conte d'apprentissage et de liberté, Pinocchio nous entraîne dans un voyage aussi drôle que touchant, où les mensonges font grandir le nez et les erreurs... le coeur !