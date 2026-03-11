Inscription
#Essais

Reconstruire sa vie avec Ho'oponopono

Laurent Debaker

ActuaLitté
Après le succès de Ho'oponopono, ce pouvoir est en vous, Laurent Debaker propose une nouvelle étape décisive. Le présent ouvrage ne se contente plus de transmettre une sagesse ancestrale : il la rend immédiatement applicable en l'associant à la PNL pour un véritable nettoyage intérieur en profondeur. Techniques inédites, exercices concrets et mises en pratique guidées vous permettent de vous libérer de vos mémoires limitantes et de manifester plus rapidement ce que vous souhaitez dans votre vie. Un véritable "niveau 2" de Ho'oponopono pour transformer vos blocages en énergie créatrice et retrouver une liberté intérieure durable.

Par Laurent Debaker
Chez J'ai lu

|

Auteur

Laurent Debaker

Editeur

J'ai lu

Genre

Réussite personnelle

Reconstruire sa vie avec Ho'oponopono

Laurent Debaker

Paru le 11/03/2026

256 pages

J'ai lu

8,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782290427231
