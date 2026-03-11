Reconstruire sa vie avec Ho'oponopono

Après le succès de Ho'oponopono, ce pouvoir est en vous, Laurent Debaker propose une nouvelle étape décisive. Le présent ouvrage ne se contente plus de transmettre une sagesse ancestrale : il la rend immédiatement applicable en l'associant à la PNL pour un véritable nettoyage intérieur en profondeur. Techniques inédites, exercices concrets et mises en pratique guidées vous permettent de vous libérer de vos mémoires limitantes et de manifester plus rapidement ce que vous souhaitez dans votre vie. Un véritable "niveau 2" de Ho'oponopono pour transformer vos blocages en énergie créatrice et retrouver une liberté intérieure durable.