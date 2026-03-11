La cote dorée

Dans le comté d'Orange, en Californie, les vergers ont depuis longtemps fait place à une gigantesque conurbation et à son réseau tentaculaire d'autoroutes électriques. C'est là que vivent Jim, Abe, Tashi et Sandy. Entre création de drogues consommables par les yeux, virées nocturnes pour surfer les meilleures vagues, découpe d'amas de tôle froissée où gisent des corps ensanglantés et séance d'écriture de poésie dopée à l'informatique, la révolte contre le complexe militaro-industriel s'organise...