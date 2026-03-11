Inscription
La cote dorée

Kim Stanley Robinson

Dans le comté d'Orange, en Californie, les vergers ont depuis longtemps fait place à une gigantesque conurbation et à son réseau tentaculaire d'autoroutes électriques. C'est là que vivent Jim, Abe, Tashi et Sandy. Entre création de drogues consommables par les yeux, virées nocturnes pour surfer les meilleures vagues, découpe d'amas de tôle froissée où gisent des corps ensanglantés et séance d'écriture de poésie dopée à l'informatique, la révolte contre le complexe militaro-industriel s'organise...

Par Kim Stanley Robinson
Chez J'ai lu

|

Auteur

Kim Stanley Robinson

Editeur

J'ai lu

Genre

Science-fiction

La cote dorée

Kim Stanley Robinson trad. Emmanuel Jouanne

Paru le 11/03/2026

608 pages

J'ai lu

9,90 €

