#Roman francophone

The Fiancé Dilemma

Elena Armas

ActuaLitté
Josie Moore, maire de la petite ville de Green Oak, est dans le pétrin. Son père, dirigeant d'un célèbre club de football, a récemment refait surface, créant tout un tas de complications dans la vie de la jeune femme. L'une d'elles sonne à sa porte, se nomme Bobbi Shark et est conseillère en relations publiques. Comprenant que ses déboires amoureux vont poser problème, Josie panique... et déclare qu'elle a un nouveau fiancé - un certain Matthew Flanagan, le meilleur ami de sa soeur. Reste à savoir comment convaincre l'intéressé de jouer le jeu...

Par Elena Armas
Chez J'ai lu

|

Auteur

Elena Armas

Editeur

J'ai lu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

The Fiancé Dilemma

Elena Armas trad. Emilie Terrao

Paru le 11/03/2026

576 pages

J'ai lu

20,90 €

