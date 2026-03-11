The Fiancé Dilemma

Josie Moore, maire de la petite ville de Green Oak, est dans le pétrin. Son père, dirigeant d'un célèbre club de football, a récemment refait surface, créant tout un tas de complications dans la vie de la jeune femme. L'une d'elles sonne à sa porte, se nomme Bobbi Shark et est conseillère en relations publiques. Comprenant que ses déboires amoureux vont poser problème, Josie panique... et déclare qu'elle a un nouveau fiancé - un certain Matthew Flanagan, le meilleur ami de sa soeur. Reste à savoir comment convaincre l'intéressé de jouer le jeu...