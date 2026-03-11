Salomé, un stage dans les étoiles

Une place dans l'une des prestigieuses équipes de chercheurs du synchrotron SOLEIL + un astéroïde plus vieux que la Terre = un stage de rêve ! C'était du moins ce que pensait Salomé avant que l'équation ne se complique... Son maître de stage est affreux, elle se coltine des lectures barbantes au lieu des expériences promises et, pour couronner le tout, on lui colle un binôme qui ne faisait pas partie du plan. Elle qui était sûre de briller se retrouve confrontée à sa pire crainte : l'échec. Une bonne raison pour abandonner ? Non : un nouveau défi à relever !