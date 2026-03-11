Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Un violent désir de paix

Bernard Attali

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ils ont choisi de résister à la haine et de construire la paix. Soit par des actes de résistance, soit par un travail de réconciliation courageux ces femmes et ces hommes ont fait parler leur conscience dans des circonstances souvent tragiques. En une vibrante galerie de portraits, Bernard Attali fait revivre une centaine de personnages, souvent restés anonymes, dont la vie illustre une vérité qui mérite d'être rappelée en ces temps troublés : chaque individu est responsable, par ses actes, de l'avenir de l'humanité. Nous avons tous, où que nous soyons, la responsabilité de réparer le monde. Après avoir dirigé des entreprises importantes, comme Air France, Bernard Attali est aujourd'hui consultant dans le monde juridique et financier. Il a déjà publié une dizaine d'ouvrages remarqués.

Par Bernard Attali
Chez Editions du Rocher

|

Auteur

Bernard Attali

Editeur

Editions du Rocher

Genre

Généralités

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un violent désir de paix par Bernard Attali

Commenter ce livre

 

Un violent désir de paix

Bernard Attali

Paru le 11/03/2026

367 pages

Editions du Rocher

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782268113128
9782268113128
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.