Un violent désir de paix

Ils ont choisi de résister à la haine et de construire la paix. Soit par des actes de résistance, soit par un travail de réconciliation courageux ces femmes et ces hommes ont fait parler leur conscience dans des circonstances souvent tragiques. En une vibrante galerie de portraits, Bernard Attali fait revivre une centaine de personnages, souvent restés anonymes, dont la vie illustre une vérité qui mérite d'être rappelée en ces temps troublés : chaque individu est responsable, par ses actes, de l'avenir de l'humanité. Nous avons tous, où que nous soyons, la responsabilité de réparer le monde. Après avoir dirigé des entreprises importantes, comme Air France, Bernard Attali est aujourd'hui consultant dans le monde juridique et financier. Il a déjà publié une dizaine d'ouvrages remarqués.