La Russie de Vladimir Poutine est bien loin du Las Vegas raconté par Hunter S. Thompson dans un livre culte. Pourtant, ce récit de Paul Gogo a tout d'un "very bad trip" hallucinatoire. On y croise des agents du FSB en talons hauts, des déserteurs qui mangent des bonbons pour oublier l'inflation, et des mondaines francophones, persuadées que l'OTAN a inventé l'homosexualité pour détruire "l'âme slave" . De Vladivostok à Moscou, dans un Transsibérien qui pue la sueur et la vodka bon marché, entre des ex-militaires crachant leur rage et des soeurs de soldats cachant leurs larmes, Paul Gogo arpente cet Etat en guerre, qui a troqué sa superbe contre une paranoïa teintée de propagande et de délation. Alors que l'humour est son unique arme pour tenir le désespoir à distance, il signe avec Moscou Parano une plongée, brutale et mélancolique, dans les entrailles d'une puissance qui se dévore elle-même. Paul Gogo est l'un des plus fins connaisseurs de la guerre qui oppose l'Ukraine et la Russie depuis 2014 (ce qui lui a valu une nomination au prix Albert Londres en 2022). Il écrit notamment dans Ouest France et intervient régulièrement sur BFM TV. Il a publié Opération spéciale, en 2024, aux éditions du Rocher.