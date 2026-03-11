Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Moscou Parano

Paul Gogo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La Russie de Vladimir Poutine est bien loin du Las Vegas raconté par Hunter S. Thompson dans un livre culte. Pourtant, ce récit de Paul Gogo a tout d'un "very bad trip" hallucinatoire. On y croise des agents du FSB en talons hauts, des déserteurs qui mangent des bonbons pour oublier l'inflation, et des mondaines francophones, persuadées que l'OTAN a inventé l'homosexualité pour détruire "l'âme slave" . De Vladivostok à Moscou, dans un Transsibérien qui pue la sueur et la vodka bon marché, entre des ex-militaires crachant leur rage et des soeurs de soldats cachant leurs larmes, Paul Gogo arpente cet Etat en guerre, qui a troqué sa superbe contre une paranoïa teintée de propagande et de délation. Alors que l'humour est son unique arme pour tenir le désespoir à distance, il signe avec Moscou Parano une plongée, brutale et mélancolique, dans les entrailles d'une puissance qui se dévore elle-même. Paul Gogo est l'un des plus fins connaisseurs de la guerre qui oppose l'Ukraine et la Russie depuis 2014 (ce qui lui a valu une nomination au prix Albert Londres en 2022). Il écrit notamment dans Ouest France et intervient régulièrement sur BFM TV. Il a publié Opération spéciale, en 2024, aux éditions du Rocher.

Par Paul Gogo
Chez Editions du Rocher

|

Auteur

Paul Gogo

Editeur

Editions du Rocher

Genre

Actualité politique internatio

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Moscou Parano par Paul Gogo

Commenter ce livre

 

Moscou Parano

Paul Gogo

Paru le 11/03/2026

193 pages

Editions du Rocher

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782268112961
9782268112961
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.