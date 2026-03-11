Il n'a jamais été trop tard

Ce livre est une histoire en cours. Celle d'un hier si proche et d'un demain qui tremble un peu. Ce présent qui bouscule, malmène, comment l'habiter, dans quel sens s'en saisir ? Comme il est étroit, cet interstice-là, entre hier et demain, dans lequel l'actualité nous regarde. Elle reflète le monde, mais aussi des événements minuscules en nous, des souvenirs, des questions, des inquiétudes. Ces pages ne sont pas le lieu d'un territoire conquis, d'un terrain marqué de certitudes. Ce livre est l'histoire de ce qui nous traverse, une histoire qu'on conjuguerait à tous les singuliers. L. L. Intime et politique, engagé et réflexif, ce recueil de textes prend l'époque à bras-le-corps et nous enjoint de penser à nous et aux autres, avec toute la délicatesse qui caractérise cette écrivaine. Clémentine Goldszal, Elle. Un livre à la mélancolie lumineuse, au pessimisme combatif, à l'inquiétude poétique. Nelly Kaprièlian, Les Inrockuptibles. Salvateur. Elise Lépine, Le Point.