Le Cratère

Aurore est si gaie ! Elle a toujours su qu'il lui faudrait vivre pour deux, compenser par son exubérance et sa santé insolente la naissance, deux ans avant la sienne, d'un enfant " différent " . Même si le mot n'est jamais prononcé, Lucas est lourdement handicapé. Leurs parents donnent le change, gardent pour eux ce malheur face auquel personne ne sait vraiment comment se comporter et Aurore, qui s'accroche à l'idée d'une guérison possible, grandit comme si de rien n'était. D'autant que Lucas est élevé par leurs grands-parents, dans une maison proche de la mer, où on ne le promène que hors saison et dans des lieux peu fréquentés. Traversé d'un souffle littéraire, ciselé pour mieux dire la blessure béante, ce livre laisse venir à la surface les silences d'une famille bouleversée. Christophe Henning, La Croix. Arièle Butaux signe un livre d'une grande dignité et d'une beauté épurée, tendre hommage aux enfants différents et à leur fratrie. Minh Tran Huy, Madame Figaro.