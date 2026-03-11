Les Veuves

Stockholm, mois de novembre. Un policier est retrouvé mort dans un parc. L'homme, qui travaillait au sein d'un service de lutte antigang, a été tué de deux balles dans le dos. Un peu plus loin, la police découvre aussi le corps d'une femme. Probablement un dommage collatéral. Les enquêteurs se concentrent sur le meurtre de leur collègue. Lorsque Vanessa Frank est appelée sur l'affaire et qu'elle découvre que Natacha, la jeune Syrienne décédée, était la fille adoptive du policier, elle est sous le choc, et les investigations prennent une nouvelle tournure. En tentant de faire la lumière sur ces deux meurtres, l'enquêtrice va se retrouver au coeur d'un réseau terroriste islamiste implanté en Suède. Avec l'aide officieuse de son ami, l'ex-soldat d'élite Nicolas Paredes, elle suit la piste d'une cellule dormante, ce qui rend sa mission plus complexe et dangereuse que jamais. Mais n'est-ce pas déjà trop tard ? Le roman policier suédois le plus brûlant de la saison. Camilla Läckberg. Un thriller de haut vol sous le ciel gris de Stockholm, par un ancien journaliste bien documenté. Yoann Labroux Satabin, Télérama.