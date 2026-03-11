Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Atelier 4

Hélène Gestern

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Irène Dobrynine, médecin généraliste à Fontainebleau, est la soeur ainée de Natacha, une brillante ingénieure chimiste qui a choisi, par conviction écologiste, d'intégrer une multinationale qui fabrique du papier écocertifié. Un samedi après-midi, deux policiers viennent annoncer à Irène qu'un corps qui pourrait être celui de sa cadette a été retrouvé, méconnaissable, dans l'atelier 4 ultrasécurisé de l'usine d'Etampes. Natacha, qui s'y est aventurée de nuit alors qu'elle n'était pas habilitée à y avoir accès, a fait une chute mortelle. Décès accidentel ? Suicide ? Mort provoquée ? La responsabilité de l'entreprise est-elle engagée ? Ces questions obsèdent Irène. Tandis que ses proches et ses amis l'exhortent à faire son deuil, elle cherche sans relâche à comprendre les circonstances de la mort de sa soeur. Au fil des semaines, la bombe à fragmentation de cette tragédie commence par détruire la famille (Bastien, le mari d'Irène, blessé qu'elle se détourne de leur projet d'enfant ; Stéphane, le mari de Natacha, qui préfère renoncer à une procédure en justice au profit d'un compromis financier avec l'entreprise ; Christian, père des deux soeurs qui porte déjà le deuil récent de son épouse, ne supporte pas la mort de sa cadette et s'enferme dans le mutisme). Obsédée par les doutes, Irène aiguillonne un ballet judiciaire (police, juge d'instruction, avocat) qui ne suffit pas à ébranler le mur du silence. Elle poursuit son enquête coûte que coûte, au risque de se couper des siens. Le lecteur doit avec elle recomposer pièce à pièce le puzzle de cette énigme. Reconstituer les derniers mois de la vie de Natacha à partir d'un tissu d'informations contradictoires, entre voix des témoins qui l'ont connue, révélations de collègues et procès-verbaux d'interrogatoires. Et c'est ainsi que, peu à peu, la petite musique de nuit du roman à suspens compose la symphonie chorale d'un grand roman social sur la souffrance au travail et d'un roman politique sur les puissants qui détruisent en toute impunité les vies et la planète.

Par Hélène Gestern
Chez Grasset & Fasquelle

|

Auteur

Hélène Gestern

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Atelier 4 par Hélène Gestern

Commenter ce livre

 

Atelier 4

Hélène Gestern

Paru le 18/03/2026

360 pages

Grasset & Fasquelle

21,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782246845904
9782246845904
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.