Irène Dobrynine, médecin généraliste à Fontainebleau, est la soeur ainée de Natacha, une brillante ingénieure chimiste qui a choisi, par conviction écologiste, d'intégrer une multinationale qui fabrique du papier écocertifié. Un samedi après-midi, deux policiers viennent annoncer à Irène qu'un corps qui pourrait être celui de sa cadette a été retrouvé, méconnaissable, dans l'atelier 4 ultrasécurisé de l'usine d'Etampes. Natacha, qui s'y est aventurée de nuit alors qu'elle n'était pas habilitée à y avoir accès, a fait une chute mortelle. Décès accidentel ? Suicide ? Mort provoquée ? La responsabilité de l'entreprise est-elle engagée ? Ces questions obsèdent Irène. Tandis que ses proches et ses amis l'exhortent à faire son deuil, elle cherche sans relâche à comprendre les circonstances de la mort de sa soeur. Au fil des semaines, la bombe à fragmentation de cette tragédie commence par détruire la famille (Bastien, le mari d'Irène, blessé qu'elle se détourne de leur projet d'enfant ; Stéphane, le mari de Natacha, qui préfère renoncer à une procédure en justice au profit d'un compromis financier avec l'entreprise ; Christian, père des deux soeurs qui porte déjà le deuil récent de son épouse, ne supporte pas la mort de sa cadette et s'enferme dans le mutisme). Obsédée par les doutes, Irène aiguillonne un ballet judiciaire (police, juge d'instruction, avocat) qui ne suffit pas à ébranler le mur du silence. Elle poursuit son enquête coûte que coûte, au risque de se couper des siens. Le lecteur doit avec elle recomposer pièce à pièce le puzzle de cette énigme. Reconstituer les derniers mois de la vie de Natacha à partir d'un tissu d'informations contradictoires, entre voix des témoins qui l'ont connue, révélations de collègues et procès-verbaux d'interrogatoires. Et c'est ainsi que, peu à peu, la petite musique de nuit du roman à suspens compose la symphonie chorale d'un grand roman social sur la souffrance au travail et d'un roman politique sur les puissants qui détruisent en toute impunité les vies et la planète.