La fin d'un monde

Pierre Haski

"Cela fait un demi-siècle que j'accompagne, en tant que journaliste, les transformations de notre planète. Huit années que j'analyse, chaque matin au micro de France Inter, la bascule de nos sociétés. Je tente ici de décrypter ce que nous vivons aujourd'hui : la fin d'un monde, celui qui est sorti de la Seconde Guerre mondiale avec ses institutions imparfaites et ses règles de droit souvent malmenées. Et surtout, la naissance d'un nouveau. Qu'en ferons-nous ? Sera-t-il celui des rapports de force et des systèmes autoritaires, ou aurons-nous la sagesse d'en bâtir un meilleur, plus équitable et ouvert ? " P. H. Un ouvrage essentiel pour comprendre les nouveaux enjeux mondiaux, par un témoin direct des grands bouleversements historiques de ces dernières décennies.

Par Pierre Haski
Chez Stock

|

Auteur

Pierre Haski

Editeur

Stock

Genre

Géopolitique

La fin d'un monde

Pierre Haski

Paru le 11/03/2026

368 pages

Stock

22,00 €

9782234086494
