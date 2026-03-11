Le Cabaret de ma vie

"Ma vie ressemble aux chansons qu'on a écrites pour moi : un mélange d'envolées vertigineuses et de descentes terrifiantes. J'ai longtemps refusé de revisiter le passé. Malgré ma nature extravertie, je suis une personne pudique. Chaque fois que je suis tombée, je me suis relevée. Et c'est pour ça que je suis encore là. Je vais partager les sercrets enfouis dans mon coeur depuis des années. Pas pour régler des comptes. Pas pour le fric. Mais parce que vous méritez de connaître la vérité. Une bonne fois pour toutes". .