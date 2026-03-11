Inscription
Le Cabaret de ma vie

Liza Minnelli

ActuaLitté
"Ma vie ressemble aux chansons qu'on a écrites pour moi : un mélange d'envolées vertigineuses et de descentes terrifiantes. J'ai longtemps refusé de revisiter le passé. Malgré ma nature extravertie, je suis une personne pudique. Chaque fois que je suis tombée, je me suis relevée. Et c'est pour ça que je suis encore là. Je vais partager les sercrets enfouis dans mon coeur depuis des années. Pas pour régler des comptes. Pas pour le fric. Mais parce que vous méritez de connaître la vérité. Une bonne fois pour toutes". .

Par Liza Minnelli
Chez Fayard

Auteur

Liza Minnelli

Editeur

Fayard

Genre

Actualité médiatique internati

Le Cabaret de ma vie

Liza Minnelli trad. Santiago Artozqui

Paru le 11/03/2026

450 pages

Fayard

25,00 €

9782213734026
