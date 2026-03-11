Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Disparus

Valérie Bénaïm

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Toutes les 13 minutes, un enfant disparaît en France. Un phénomène qui doit nous alerter, car ce chiffre n'est pas seulement une statistique : il illustre une réalité qui nous concerne tous. Journaliste et mère, j'ai souhaité briser ce silence assourdissant qui enveloppe plus de 38 477 disparitions. Comprendre ce qui se joue derrière ce fléau, ce qu'il dit de notre société, de nous, de nos institutions. J'ai donc enquêté et rencontré les familles, les associations, les policiers, les magistrats, les psychologues, tous ceux qui tentent chaque jour d'arracher ces enfants à l'oubli et de réparer l'irréparable. Ces récits glaçants mais pleins de courage nous aident à répondre à la question essentielle : comment protéger ceux qui sont les plus vulnérables ? Chaque enfant mérite d'être sauvé dans une société dont le devoir est de les protéger". Valérie Benaïm est journaliste, productrice et animatrice de télévision. Figure très connue du grand public, elle est chroniqueuse régulière dans l'émission Tout beau tout n9uf sur W9. Son dernier livre, paru en 2024, Il n'est pas celui que vous croyez, s'est imposé comme un best-seller.

Par Valérie Bénaïm
Chez Fayard

|

Auteur

Valérie Bénaïm

Editeur

Fayard

Genre

Faits de société

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Disparus par Valérie Bénaïm

Commenter ce livre

 

Disparus

Valérie Bénaïm

Paru le 11/03/2026

435 pages

Fayard

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782213727264
9782213727264
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.