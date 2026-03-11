"Toutes les 13 minutes, un enfant disparaît en France. Un phénomène qui doit nous alerter, car ce chiffre n'est pas seulement une statistique : il illustre une réalité qui nous concerne tous. Journaliste et mère, j'ai souhaité briser ce silence assourdissant qui enveloppe plus de 38 477 disparitions. Comprendre ce qui se joue derrière ce fléau, ce qu'il dit de notre société, de nous, de nos institutions. J'ai donc enquêté et rencontré les familles, les associations, les policiers, les magistrats, les psychologues, tous ceux qui tentent chaque jour d'arracher ces enfants à l'oubli et de réparer l'irréparable. Ces récits glaçants mais pleins de courage nous aident à répondre à la question essentielle : comment protéger ceux qui sont les plus vulnérables ? Chaque enfant mérite d'être sauvé dans une société dont le devoir est de les protéger". Valérie Benaïm est journaliste, productrice et animatrice de télévision. Figure très connue du grand public, elle est chroniqueuse régulière dans l'émission Tout beau tout n9uf sur W9. Son dernier livre, paru en 2024, Il n'est pas celui que vous croyez, s'est imposé comme un best-seller.