#Bande dessinée jeunesse

Ma montagne

George Jean Craighead, Jean Craighead George

Bien au chaud dans son abri, Sam Gribley savoure sa fierté : son expérience de vie sauvage, au coeur des Appalaches, va réussir. Ma montagne est le récit unique, exaltant, de l'aventure d'un jeune citadin qui a voulu se replonger dans les conditions de la vie primitive. Cela donne un livre "à part" , vrai manuel de survie, où l'on voit un garçon énergique affronter, saison après saison, les périls d'une existence de trappeur et progresser vers l'âge adulte. Sa seule compagnie est celle des plantes et des animaux - mais ceux-ci ont beaucoup à lui apprendre. Peut-être autant que ses semblables du monde civilisé.

Par George Jean Craighead, Jean Craighead George
Chez L'Ecole des Loisirs

Auteur

George Jean Craighead, Jean Craighead George

Editeur

L'Ecole des Loisirs

Genre

Romans, témoignages & Co

Ma montagne

George Jean Craighead, Jean Craighead George trad. Isabelle Reinharez

Paru le 11/03/2026

202 pages

L'Ecole des Loisirs

13,00 €

9782211346047
