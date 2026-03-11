Inscription
#Polar

Fair play

Louise Hegarty

Les fêtes qu'organisent Abigail pour l'anniversaire de son frère le 31 décembre, se révèlent chaque année de plus en plus sophistiquées. Cette fois, ce sera une murder party (un jeu de rôle grandeur nature), dans un immense manoir du XVIII ? réservé pour l'occasion. Le champagne coule à flots, la décoration Années folles fait son effet, les invités jouent leur rôle avec sérieux mais beaucoup d'amusement, l'assassin est démasqué et tous vont se coucher avec le sentiment de devoir accompli. Le lendemain matin, un convive est retrouvé mort dans sa chambre. Un éminent détective est missionné pour mener l'enquête. Tout le monde est suspect, et rien ne semble tout à faire à sa place... Louise Hegarty révolutionne le whodunnit et se joue des codes du genre avec une grande intelligence.

Louise Hegarty
Chez Editions Denoël

|

Auteur

Louise Hegarty

Editeur

Editions Denoël

Genre

Romans policiers

Fair play

trad. Laetitia Devaux, Leonie Alissant, Léonie Guillot-Alissant

Paru le 11/03/2026

307 pages

Editions Denoël

22,00 €

9782207185872
