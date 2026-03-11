Construire la confiance en soi

La confiance en soi est une ressource vivante et vitale, à cultiver pour avancer avec sérénité dans ses vies personnelle et professionnelle. Loin d'être un simple mantra du développement personnel, elle incarne un chemin exigeant mais accessible, qui se façonne tout au long de la vie. Comment alors faire émerger son " vrai moi " , apprivoiser ses incertitudes, repérer ses freins, gérer ses ressources émotionnelles pour devenir une meilleure version de soi-même et oser être pleinement qui l'on est ? C'est à ces questions que ce livre propose de répondre. Dans un monde du travail où la performance est parfois élevée en idéal absolu, comprendre en profondeur ce qu'est la confiance en soi devient une nécessité. En l'explorant sous le prisme de la psychologie, nous apprenons à décrypter nos mécanismes internes, ceux qui influencent notre perception de nous-même et notre capacité à interagir positivement avec le monde qui nous entoure.