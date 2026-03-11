Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Insaisissable énergie

Marc Lachièze-Rey

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La notion d'énergie est omniprésente dans la vie courante. Elle fut introduite en physique au XIXe siècle, dans le cadre de la thermodynamique, ce qui dévoila ses liens intrinsèques avec des concepts tels que la chaleur, l'entropie, le travail et le rendement. Cependant, malgré toutes les avancées ultérieures, le mystère demeure concernant la nature fondamentale de l'énergie. Dans le domaine de la thermodynamique, l'accent est davantage mis sur les échanges énergétiques que sur une signification absolue de l'énergie. Quant à la relativité générale, si la célèbre équation E=mc dévoile l'identité de l'énergie avec la masse, la théorie révèle également ses limites, notamment en remettant en question sa propriété fondamentale de conservation. En physique quantique enfin, l'énergie se révèle être un concept insaisissable, défiant toute tentative de définition cohérente, ce qui en fait l'une des énigmes centrales du monde quantique. Cette difficulté souligne les lacunes majeures de notre compréhension de la physique fondamentale contemporaine, notamment l'incompatibilité persistante entre la gravité et le monde quantique. Tout en scrutant ces différentes utilisations, Marc Lachièze-Rey remet ici en question la légitimité même de la notion d'énergie, ouvrant la voie vers une nouvelle physique.

Par Marc Lachièze-Rey
Chez Dunod

|

Auteur

Marc Lachièze-Rey

Editeur

Dunod

Genre

Relativité, gravitation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Insaisissable énergie par Marc Lachièze-Rey

Commenter ce livre

 

Insaisissable énergie

Marc Lachièze-Rey

Paru le 11/03/2026

252 pages

Dunod

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100874194
9782100874194
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.