Insaisissable énergie

La notion d'énergie est omniprésente dans la vie courante. Elle fut introduite en physique au XIXe siècle, dans le cadre de la thermodynamique, ce qui dévoila ses liens intrinsèques avec des concepts tels que la chaleur, l'entropie, le travail et le rendement. Cependant, malgré toutes les avancées ultérieures, le mystère demeure concernant la nature fondamentale de l'énergie. Dans le domaine de la thermodynamique, l'accent est davantage mis sur les échanges énergétiques que sur une signification absolue de l'énergie. Quant à la relativité générale, si la célèbre équation E=mc dévoile l'identité de l'énergie avec la masse, la théorie révèle également ses limites, notamment en remettant en question sa propriété fondamentale de conservation. En physique quantique enfin, l'énergie se révèle être un concept insaisissable, défiant toute tentative de définition cohérente, ce qui en fait l'une des énigmes centrales du monde quantique. Cette difficulté souligne les lacunes majeures de notre compréhension de la physique fondamentale contemporaine, notamment l'incompatibilité persistante entre la gravité et le monde quantique. Tout en scrutant ces différentes utilisations, Marc Lachièze-Rey remet ici en question la légitimité même de la notion d'énergie, ouvrant la voie vers une nouvelle physique.