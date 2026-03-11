Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Le triomphe des émotions

Dominique Moïsi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entre la guerre en Ukraine et celle qui ravage Gaza, nous vivons dans un monde dominé par l'émotion. La montée des nationalismes et des populismes, la remise en cause de la mondialisation, l'accélération du changement climatique et l'inquiétude face aux révolutions technologiques telles que l'intelligence artificielle multiplient les peurs, attisent les colères et laissent peu de place à l'espoir. Sur fond de rivalité Chine/Etats-Unis, un nouvel ordre émotionnel international est en train d'émerger. Un Sud global dominé par un mélange de ressentiment et d'espérance, un Orient global fait d'humiliation et de colère, un Occident global oscillant entre peur et résilience... Avec Le Triomphe des émotions, Dominique Moïsi poursuit la démarche qui avait été la sienne dans La Géopolitique de l'émotion, publiée il y a quinze ans. Il signe ici un ouvrage indispensable pour comprendre la tourmente affective qui agite le monde. Et pour y faire face.

Par Dominique Moïsi
Chez Flammarion

|

Auteur

Dominique Moïsi

Editeur

Flammarion

Genre

Géopolitique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le triomphe des émotions par Dominique Moïsi

Commenter ce livre

 

Le triomphe des émotions

Dominique Moïsi trad. François Boisivon

Paru le 11/03/2026

240 pages

Flammarion

9,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080151575
9782080151575
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.