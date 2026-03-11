Entre la guerre en Ukraine et celle qui ravage Gaza, nous vivons dans un monde dominé par l'émotion. La montée des nationalismes et des populismes, la remise en cause de la mondialisation, l'accélération du changement climatique et l'inquiétude face aux révolutions technologiques telles que l'intelligence artificielle multiplient les peurs, attisent les colères et laissent peu de place à l'espoir. Sur fond de rivalité Chine/Etats-Unis, un nouvel ordre émotionnel international est en train d'émerger. Un Sud global dominé par un mélange de ressentiment et d'espérance, un Orient global fait d'humiliation et de colère, un Occident global oscillant entre peur et résilience... Avec Le Triomphe des émotions, Dominique Moïsi poursuit la démarche qui avait été la sienne dans La Géopolitique de l'émotion, publiée il y a quinze ans. Il signe ici un ouvrage indispensable pour comprendre la tourmente affective qui agite le monde. Et pour y faire face.