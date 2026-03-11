Enfant de son siècle, Renoir est également celui d'une France et d'un monde artistique en pleine révolution. Celui qui se présente avant tout comme un "ouvrier de la peinture" et qui va devenir l'une des figures majeures d'un courant d'avant-garde, l'impressionnisme, s'y ménage toutefois une place particulière. Se laissant porter au gré de ses inspirations et de ses rencontres, il s'impose comme le peintre de la figure humaine. Maître des jeux de lumière, Auguste Renoir est aussi celui qui voue un véritable culte à la sensualité par le biais de ses portraits et de ses nus féminins. Riche de très nombreuses illustrations, cet ouvrage retrace la vie passionnante de Renoir et explique comment, tout au long de sa carrière prolifique, il n'a eu qu'un seul objectif : "peindre du bonheur" . Vous pensiez tout savoir sur Renoir ? Détrompez-vous, cet ouvrage vous réserve bien des surprises !