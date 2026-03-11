Inscription
Mystères OVNI

Julien Debet, Philippe Debet

Des sphères lumineuses poursuivant un automobiliste, un objet immense observé par un équipage d'Air France, une vache retrouvée mutilée sans explication, des silhouettes près d'un champ de lavande... Et si certaines histoires n'étaient ni des fictions ni des illusions ? Un enquêteur du GEIPAN - organisme officiel du CNES chargé d'étudier les phénomènes aérospatiaux non identifiés - et son frère, passionné d'insolite, rouvrent douze dossiers authentiques où, parfois, le mystère demeure et résiste à l'enquête. Ni croyants ni sceptiques : seulement deux regards confrontés à des faits résistant encore à toute explication. Quand la science bute, le mystère commence. Ingénieur et enquêteur officiel du GEIPAN, Julien Debet recueille et analyse depuis plusieurs années les témoignages de phénomènes inexplicables dans le ciel français. Lecteur précoce de récits d'OVNIs, Philippe Debet n'a jamais cessé d'observer le ciel. Auteur et vulgarisateur passionné, il explore depuis toujours le thème des OVNIs avec un mélange d'humour, de distance et de fascination. Ensemble, ils ont créé le podcast Dossiers OVNIS durant le confinement, donnant voix à celles et ceux qui ont été confrontés à l'extraordinaire.

Par Julien Debet, Philippe Debet
Chez Larousse

|

Auteur

Julien Debet, Philippe Debet

Editeur

Larousse

Genre

Extraterrestres

Mystères OVNI

Julien Debet, Philippe Debet

Paru le 11/03/2026

234 pages

Larousse

19,99 €

9782036070387
