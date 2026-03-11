Inscription
#Beaux livres

Tour du monde

Didi Plums

Partez pour un voyage haut en couleur ! Choisissez vos plus belles palettes et laissez-vous porter page après page : dégustez de véritables sushis japonais, photographiez la statue de la Liberté, dansez sous le soleil hawaïen, partagez une pizza en Italie... Coloriez ces adorables scènes pour vivre le plus cozy des tours du monde ! 1 - CHOISIS TES OUTILS - crayons de couleur, feutres à eau, feutres à alcool ou feutres acryliques 2 - MUNIS-TOI DE TES PLUS BELLES COULEURS - pour donner vie à d'adorables personnages 3 - PROFITE D'UN MOMENT COCOONING - avec les cozy colos Hachette Heroes ! DES ILLUSTRATIONS COZY - simples et satisfaisantes à colorier, avec des lignes arrondies et épaisses UN PAPIER EPAIS A 170 GRAMMES - pour un confort et un rendu optimal UNE IMPRESSION RECTO SEUL - pour utiliser n'importe quel matériel sans s'inquiéter de transpercer la page UN CADEAU PARFAIT - pour les fans de coloriage de tous âges

Par Didi Plums
Chez Hachette

Auteur

Didi Plums

Editeur

Hachette

Genre

Coloriages adultes

Tour du monde

Didi Plums

Paru le 18/03/2026

80 pages

Hachette

9,95 €

9782017356400
