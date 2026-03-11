Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman jeunesse

Le vampire de Lexington

Studio Hari

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Résumé Clever et Bro doivent résoudre un nouveau mystère. Ils ont découvert qu'une chauve-souris à qui ils ont déjà eu affaire transformait les animaux en vampires ! Et elle est en train de créer toute une armée. Comment fait-elle et dans quel but ? Les deux hamsters mènent l'enquête ! La série Mystery Lane adaptée en romans ! - Une nouvelle enquête palpitante de Clever et Bro à Londres ! - Pour les petits détectives en herbe ! - Une maquette richement illustrée par des images en couleur de la série Dès 6 ans.

Par Studio Hari
Chez Hachette

|

Auteur

Studio Hari

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le vampire de Lexington par Studio Hari

Commenter ce livre

 

Le vampire de Lexington

Studio Hari

Paru le 11/03/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017355106
9782017355106
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.