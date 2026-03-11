Le vampire de Lexington

Résumé Clever et Bro doivent résoudre un nouveau mystère. Ils ont découvert qu'une chauve-souris à qui ils ont déjà eu affaire transformait les animaux en vampires ! Et elle est en train de créer toute une armée. Comment fait-elle et dans quel but ? Les deux hamsters mènent l'enquête ! La série Mystery Lane adaptée en romans ! - Une nouvelle enquête palpitante de Clever et Bro à Londres ! - Pour les petits détectives en herbe ! - Une maquette richement illustrée par des images en couleur de la série Dès 6 ans.