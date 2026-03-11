Inscription
#Album jeunesse

Stitch à l'école

Disney

ActuaLitté
Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection "Mon histoire du soir" ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez l'histoire de Stitch à l'école. Dès 2 ans. L'histoire : Aujourd'hui, tous les élèves de la classe de Lilo présentent leur animal de compagnie. En entrant dans la pièce, Stitch est intrigué par la grenouille dans sa cage de verre. Lorsqu'il soulève le couvercle, l'amphibien s'échappe ! Comment Stitch va-t-il faire pour attraper cette grenouille en fuite ?

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

Stitch à l'école

Disney

Paru le 11/03/2026

24 pages

Hachette

3,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782017344179
