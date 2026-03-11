Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection "Mon histoire du soir" ! Dans cet ouvrage de 24 pages richement illustré, au texte court, facile et rapide à lire, découvrez l'histoire de Stitch à l'école. Dès 2 ans. L'histoire : Aujourd'hui, tous les élèves de la classe de Lilo présentent leur animal de compagnie. En entrant dans la pièce, Stitch est intrigué par la grenouille dans sa cage de verre. Lorsqu'il soulève le couvercle, l'amphibien s'échappe ! Comment Stitch va-t-il faire pour attraper cette grenouille en fuite ?