Fertilité émancipée

COMMENT REPRENDRE LE POUVOIR SUR SA FERTILITE ET CONCRETISER SON PROJET BEBE. Un livre fait pour les femmes et les hommes qui veulent comprendre leur corps pour agir. L'expertise d'un gynécologue et d'une experte de la physiologie : deux spécialistes allient leurs forces pour accompagner les couples, sans tabou. SAVOIR... Comment on fait les bébés : le cyclé féminin, l'ovulation et la spermatogénèse. OBSERVER... - Les indices pour repérer la fenêtre de fertilité ; - Les signaux envoyés par le corps et les hormones ; - Les principaux maux à prendre en compte : endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, qualité du sperme... COMPRENDRE... - Les leviers d'action naturels : hygiène de vie, nutrition, émotions... - Les examens médicaux : bilan sanguin, spermogramme, examens radio ou vidéo... - Les traitements : stimulation ovarienne, insémination, fécondation in vitro. Avec des témoignages de couples sur leur histoire et leur expérience du parcours de fertilité.