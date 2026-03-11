Inscription
Fertilité émancipée

Laurène Sindicic, Jean-Pierre Andine

COMMENT REPRENDRE LE POUVOIR SUR SA FERTILITE ET CONCRETISER SON PROJET BEBE. Un livre fait pour les femmes et les hommes qui veulent comprendre leur corps pour agir. L'expertise d'un gynécologue et d'une experte de la physiologie : deux spécialistes allient leurs forces pour accompagner les couples, sans tabou. SAVOIR... Comment on fait les bébés : le cyclé féminin, l'ovulation et la spermatogénèse. OBSERVER... - Les indices pour repérer la fenêtre de fertilité ; - Les signaux envoyés par le corps et les hormones ; - Les principaux maux à prendre en compte : endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, qualité du sperme... COMPRENDRE... - Les leviers d'action naturels : hygiène de vie, nutrition, émotions... - Les examens médicaux : bilan sanguin, spermogramme, examens radio ou vidéo... - Les traitements : stimulation ovarienne, insémination, fécondation in vitro. Avec des témoignages de couples sur leur histoire et leur expérience du parcours de fertilité.

Par Laurène Sindicic, Jean-Pierre Andine
Chez Hachette

Auteur

Laurène Sindicic, Jean-Pierre Andine

Editeur

Hachette

Genre

Désir d'enfant, stérilité

Fertilité émancipée

Laurène Sindicic, Jean-Pierre Andine

Paru le 18/03/2026

300 pages

Hachette

24,95 €

9782017253686
© Notice établie par ORB
