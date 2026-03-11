Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Off the grid

K. Bromberg

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
J'ai un objectif. Le but ultime d'une vie. Mais je dois y renoncer pour elle. Spence Riggs se bat pour conserver son rang et son nom, au sein de l'élite sportive de Formule 1. Son rêve ultime. Un avenir déterminé par son passé. Son héritage. Il est passionné, imprudent, inébranlable dans la poursuite de toutes ces choses. Moi y compris. Camilla Moretti, était convaincue d'une seule chose : ne jamais retourner à la Formule 1. Ses fantômes l'avaient tenue à l'écart, mais sa dévotion à sa famille l'a forcée à y revenir... Après tout, Moretti Motorsports est son héritage à elle. Elle est dynamique, intelligente et spectaculaire, quelqu'un que je ne risque pas d'éloigner. Je n'en n'ai d'ailleurs nullement l'intention. J'ai un objectif. Le projet d'une vie. Mais je vais devoir tout abandonner pour elle...

Par K. Bromberg
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

K. Bromberg

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Off the grid par K. Bromberg

Commenter ce livre

 

Off the grid

K. Bromberg trad. Marie-Christine Tricottet

Paru le 11/03/2026

523 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042904111
9791042904111
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.