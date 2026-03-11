Off the grid

J'ai un objectif. Le but ultime d'une vie. Mais je dois y renoncer pour elle. Spence Riggs se bat pour conserver son rang et son nom, au sein de l'élite sportive de Formule 1. Son rêve ultime. Un avenir déterminé par son passé. Son héritage. Il est passionné, imprudent, inébranlable dans la poursuite de toutes ces choses. Moi y compris. Camilla Moretti, était convaincue d'une seule chose : ne jamais retourner à la Formule 1. Ses fantômes l'avaient tenue à l'écart, mais sa dévotion à sa famille l'a forcée à y revenir... Après tout, Moretti Motorsports est son héritage à elle. Elle est dynamique, intelligente et spectaculaire, quelqu'un que je ne risque pas d'éloigner. Je n'en n'ai d'ailleurs nullement l'intention. J'ai un objectif. Le projet d'une vie. Mais je vais devoir tout abandonner pour elle...