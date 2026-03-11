Inscription
La joie de servir

Paul Préaux

Parmi les divers charismes dans l'Eglise, la Communauté Saint-Martin a sa vocation propre et sa place spécifique. A travers douze thèmes, l'auteur, avec la collaboration de ses frères prêtres, propose une méditation sur ce qui constitue l'âme de la Communauté Saint-Martin. L'ouvrage met en lumière le sacerdoce, la formation intégrale, la place de la liturgie, la vie communautaire, la coopération entre prêtres et laïcs, ainsi que les sources spirituelles qui nourrissent cet appel. Il manifeste combien la vie communautaire s'enracine dans une joie à la fois humaine et surnaturelle, véritable don du Seigneur. Servir, aimer, se donner : là se trouve la joie authentique, celle que nous sommes tous appelés à partager, celle qui demeure. Un livre qui invite chaque chrétien à demeurer fidèle à sa vocation et à devenir, jour après jour, un véritable serviteur de la joie de ses frères. Don Paul Préaux est le Modérateur général de la Communauté Saint-Martin depuis 2010. Prêtre depuis 1989, il est également titulaire d'un doctorat en théologie dogmatique sur le sacerdoce ministériel.

Par Paul Préaux
Chez Artège

Auteur

Paul Préaux

Editeur

Artège

Genre

Vie chrétienne

La joie de servir

Paul Préaux

Paru le 11/03/2026

174 pages

Artège

17,90 €

9791033617143
