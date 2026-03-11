Inscription
#Imaginaire

A Promise of Lies

Clare Sager

ActuaLitté
Le roi est mort, vive le roi... et que ses ennemis soient anéantis ! Livrée comme otage à la cour de l'Aube, Kat doit endosser le rôle de l'humaine sans défense charmée par le roi du Jour. Mais sous ses airs soumis, elle se livre à un jeu dangereux, car elle espionne le souverain pour la cour du Crépuscule et pour l'homme qui détient son coeur. Séparé de celle qu'il aime, Bastian n'a pas le temps de se révolter contre ce cruel coup du sort. La moindre trahison menace de détruire ce pour quoi il se bat depuis toujours. Désormais, la cité est au bord de l'effondrement, et les deux monarques sont pris dans une course au pouvoir sans merci qui met à rude épreuve sa loyauté. Alors que l'étau se resserre et que des secrets depuis longtemps enfouis refont surface, la quête de Kat et Bastian devient de plus en plus dangereuse. S'ils risquent tout par amour, le poids des mensonges pourrait bien les mener à leur perte... La conclusion épique de la trilogie Shadows of Tenebris !

Par Clare Sager
Chez Bragelonne

|

Auteur

Clare Sager

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantasy

A Promise of Lies

Clare Sager trad. Elsa Ganem

Paru le 11/03/2026

512 pages

Bragelonne

26,00 €

9791028133306
