Six embryons patientent dans l'azote liquide, suscitant l'espoir d'un couple infertile. Pour l'heure, nulle certitude si ce n'est l'attente et la perspective de vacances. Rejoignant la Ligurie, la narratrice a dans son sac un précieux livre : Au bonheur des morts de Vinciane Despret. La philosophe y réinvente et réenchante les liens qu'entretiennent vivants et disparus. Pourrait-on en faire de même avec ceux et celles qui se refusent à naître ? Tableau d'une infertilité dans toutes ses conséquences, Rêves d'azote raconte le parcours d'une médecin devenue patiente. A la frontière entre le témoignage, l'essai et le romanesque, Claire May convoque les ancêtres et interroge la maladie avec humour et intelligence, pour découvrir ce qui rend nos existences fécondes. En tant que maison d'édition, nous avons été séduits par la justesse du style et l'inventivité du propos de Rêves d'azote. Dans une langue résolument maîtrisée, sans pour autant être inaccessible ou surjouée, Claire May a le talent pour donner de l'importance au quotidien, au détail, à la coïncidence, ainsi qu'au tragique de l'existence. Ne pas réussir à tenir la vie dans son ventre, (se) raconter des histoires, tenir à bout de corps la conscience, voir des signes du destin, creuser dans les histoires et les mémoires familiales, tous ces éléments distincts semblent difficiles à tenir ensemble, et pourtant, chez Claire May et son écriture englobante, tout semble faire sens. Nous ressortons de sa lecture plus confiant·es et érudit·es qu'au début de la lecture, touchée par cette étrange irruption involontaire de la philosophe Vinciane Despret et de son livre, lui-même apte à engendrer d'autres ouvrages par sa suite. Véritablement, Claire May livre ici un ouvrage de la procréation et de l'engendrement : entre Genèse et filiation. Entre des recettes de raviolis, des glaces à la myrtille, l'anodin et le vital s'entrechoquent, trouvant une voie de sortie, la littérature. Dans ce roman de l'intime et du quotidien, Claire May excelle à raconter autrement l'infertilité, mais aussi la filiation, la folie et la malice qui façonnent les humains.