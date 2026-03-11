Inscription
#Bande dessinée jeunesse

La pire année de ma vie Tome 2

Audet catherine Girard, Catherine Girard-Audet

Maintenant que le choc de la rentrée est absorbé, je travaille fort pour améliorer mon statut de "poche des nerds" . Voilà une mission qui ne s'avère pas simple, surtout quand Lili prend toujours un malin plaisir à rire de moi (et mes initiales) et qu'une crise n'attend pas l'autre dans ma vie personnelle. Comment digérer que mon père m'ait caché l'existence de sa nouvelle blonde ? Ou gérer le fait que je sois amoureuse du même gars que ma soeur Mathilde ? Tout ça en conservant mon amitié avec Anna, qui se rapproche toujours plus de Mila et sa gang de cool ? Avec le comportement inquiétant de Mathilde, Laurianne qui veut devenir ma mentore en théâtre, Agathe qui désespère face à mon incompréhension de la Renaissance et Maxence qui me fait frôler la crise cardiaque chaque fois que je le croise, il va sans dire que G. P. T ici présente s'enligne pour un automne plutôt mouvementé !

Chez Kennes

Auteur

Editeur

Kennes

Genre

Romans, témoignages & Co

Paru le 11/03/2026

224 pages

14,90 €

9782931300305
