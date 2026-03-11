J'imagine un ouvrage de quelques centaines de pages dans lequel une situation performée apparaîtrait au détour d'une fiction, et on la croiserait ainsi dans un texte narratif parmi des milliers d'autres phrases. Quelle sera la place du réel ? celle de la fiction ? C'est la question de l'artiste Jérôme Leuba à trois écrivain·es : Alain Freudiger, Anaïs Wenger et Camille Paulhan. Il y a plusieurs manières de traverser une gare est un ouvrage composé de neuf textes ayant pour décor Genève, Lausanne et Berne. Avec une postface de la spécialiste de la performance contemporaine Anne Bénichou.