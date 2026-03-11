Inscription
#Roman francophone

Il y a plusieurs manières de traverser une gare

Jérôme Leuba

ActuaLitté
J'imagine un ouvrage de quelques centaines de pages dans lequel une situation performée apparaîtrait au détour d'une fiction, et on la croiserait ainsi dans un texte narratif parmi des milliers d'autres phrases. Quelle sera la place du réel ? celle de la fiction ? C'est la question de l'artiste Jérôme Leuba à trois écrivain·es : Alain Freudiger, Anaïs Wenger et Camille Paulhan. Il y a plusieurs manières de traverser une gare est un ouvrage composé de neuf textes ayant pour décor Genève, Lausanne et Berne. Avec une postface de la spécialiste de la performance contemporaine Anne Bénichou.

Par Jérôme Leuba
Chez Editions art&fiction

Auteur

Jérôme Leuba

Editeur

Editions art&fiction

Genre

Littérature française

Il y a plusieurs manières de traverser une gare

Jérôme Leuba

Paru le 11/03/2026

200 pages

Editions art&fiction

19,00 €

ActuaLitté
9782889641079
© Notice établie par ORB
