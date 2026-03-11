Chroniques de médecine contestataire

S'il y a bien un médecin que Big Pharma ne voit pas d'un bon oeil, c'est Vincent Reliquet. Quand on fait tomber des mythes lucratifs et qu'on prône des traitements naturels bon marché, on ne se fait pas que des amis au sein de l'establishment médical... La force du docteur Reliquet ? C'est un homme de terrain pragmatique doublé d'un infatigable chercheur - un chercheur qui trouve. Remettre en cause telle ou telle chose qu'on lui a enseignée à la faculté de médecine n'a jamais fait peur à cet esprit libre, car il est avant tout un scientifique. Les dogmes n'ont pas leur place dans son cabinet. Avec verve, humour et une indiscutable rigueur scientifique, le docteur Vincent Reliquet écrit des chroniques passionnantes sur une grande variété de questions de santé. En les lisant, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on apprend. On y trouve des informations historiques, des lieux communs sérieusement amochés, des vérités cachées et des remèdes oubliés. Et donc, aussi, des conseils de santé. Nous les avons compilées pour vous dans cette collection. Assurément, le docteur Reliquet redonne ses lettres de noblesse à la médecine générale. Nous dirions même plus : à la science médicale. Dans ce quatrième tome, Vincent Reliquet aborde encore une grande variété de sujets. Il montre qu'Alzheimer serait moins une fatalité que le reflet d'un déséquilibre pouvant être réparé - notamment par la nutrition. Il nous emmène en safari à la découverte de la microfaune intestinale, qui se développe parfois de façon sauvage et douloureuse mais que l'on peut dompter autrement qu'avec des médicaments symptomatiques. Puis d'aucuns l'accuseront de révisionnisme médical au sujet de la grippe espagnole de 1918 et de l'éradication de la variole. Certains (les mêmes, peut-être) verront d'un mauvais oeil qu'il désamorce la peur autour de la grippe saisonnière ; qu'il nous apprenne que l'ostéoporose est une maladie artificiellement créée par Big Pharma ; que le magnésium, largement ignoré par la médecine moderne au profit de traitements brevetés et des vaccins, pourrait prévenir ou traiter de nombreuses maladies ; que le pain moderne issu de blés hybridés, de farines raffinées et de levures industrielles est devenu nocif pour la santé. Mais encore, il nous fait découvrir le palmitoyléthanolamide (PEA), molécule naturelle aux puissants effets anti-inflammatoires, antalgiques et neuroprotecteurs, injustement ignorée par la médecine - vous connaissez la chanson...