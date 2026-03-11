Vous avez entre les mains le guide pratique essentiel pour aller plus loin dans l'art de mieux interpréter l'oracle GA, et faire de chaque tirage une lecture juste et nuancée. L'oracle Gé s'est imposé comme l'un des jeux divinatoires les plus vendus depuis sa création : un best-seller, un incontournable dans le panthéon personnel de milliers de femmes et d'hommes passionnés. Outil puissant, intuitif et précis, il continue encore aujourd'hui de surprendre et séduit parla simplicité de ses symboles, sa clarté et sa grande facilité d'utilisation. Dans ce troisième opus d'accompagnement, Gérard Barbier partage le fruit de trente-cinq années d'expérience et dévoile 250 nouvelles associations de cartes, enrichies de mots-clés précis, de tirages détaillés et commentés, d'interprétations éclairées et d'anecdotes issues de sa pratique approfondie. Ainsi, dans les pas de son créateur, apprenez facilement à décrypter les interactions entre les cartes, à comprendre leurs contradictions apparentes et à nuancer vos lectures selon la situation, l'âge, le genre ou le contexte personnel comme professionnel rencontré. En plus des deux ouvrages déjà parus chez Trajectoire, ce guide vient enrichir votre pratique et vous aide à affiner votre maîtrise de l'oracle Gé.