En-quête de santé

Après des études préliminaires en biologie, Michel Drezen a changé de voie pour devenir commandant dans la Police nationale. A la suite de questionnements personnels, il a décidé de s'intéresser à la santé et applique à cette matière sa rigueur d'enquêteur, à charge et à décharge, en passant en revue des centaines d'études scientifiques publiées dans des revues spécialisées et revues par des pairs. Dans ce livre anticonformiste, rédigé sans contourner quelques points scientifiques assez exigeants, il montre comment nous avons été dupés par des décennies de désinformation. Savions-nous que le microbiote intestinal, présenté comme la clé de notre santé, pourrait en réalité être notre pire ennemi ? Que les fibres soit-disant "indispensables" détruisent nos intestins ? Que les acides gras saturés, diabolisés depuis cinquante ans, sont en réalité protecteurs ? Que les oméga-3 végétaux "miracles" et les huiles polyinsaturées "saines" empoisonnent silencieusement des millions de personnes ? L'auteur révèle comment l'industrie agroalimentaire, les lobbies pharmaceutiques et une partie du monde académique ont construit un système de croyances physiologiques et nutritionnelles qui nous rend malades. Un livre qui change notre vision de l'alimentation et de la santé tout en donnant des clés pour améliorer ou maintenir sa bonne santé, au delà des dogmes et des intérêts commerciaux.