Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

En-quête de santé

Michel Drezen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après des études préliminaires en biologie, Michel Drezen a changé de voie pour devenir commandant dans la Police nationale. A la suite de questionnements personnels, il a décidé de s'intéresser à la santé et applique à cette matière sa rigueur d'enquêteur, à charge et à décharge, en passant en revue des centaines d'études scientifiques publiées dans des revues spécialisées et revues par des pairs. Dans ce livre anticonformiste, rédigé sans contourner quelques points scientifiques assez exigeants, il montre comment nous avons été dupés par des décennies de désinformation. Savions-nous que le microbiote intestinal, présenté comme la clé de notre santé, pourrait en réalité être notre pire ennemi ? Que les fibres soit-disant "indispensables" détruisent nos intestins ? Que les acides gras saturés, diabolisés depuis cinquante ans, sont en réalité protecteurs ? Que les oméga-3 végétaux "miracles" et les huiles polyinsaturées "saines" empoisonnent silencieusement des millions de personnes ? L'auteur révèle comment l'industrie agroalimentaire, les lobbies pharmaceutiques et une partie du monde académique ont construit un système de croyances physiologiques et nutritionnelles qui nous rend malades. Un livre qui change notre vision de l'alimentation et de la santé tout en donnant des clés pour améliorer ou maintenir sa bonne santé, au delà des dogmes et des intérêts commerciaux.

Par Michel Drezen
Chez Editions du Toucan

|

Auteur

Michel Drezen

Editeur

Editions du Toucan

Genre

Actualité médiatique internati

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur En-quête de santé par Michel Drezen

Commenter ce livre

 

En-quête de santé

Michel Drezen

Paru le 11/03/2026

480 pages

Editions du Toucan

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782810013340
9782810013340
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.