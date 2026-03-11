L'Ange Corse se passe dans l'Indochine française d'avant la seconde guerre mondiale, dans une France coloniale proche de l'agonie. Enfant, Ange a dû être exilé de sa Corse natale vers l'Asie après avoir tué l'homme qui venait de tuer son père. A 18 ans, il découvre que celui qui l'a recueilli trempe dans le proxénétisme et le trafic d'opium... Il est intégré à l'équipe où son instinct de survie, son apprentissage des armes, font de lui une recrue de choix... jusqu'au jour où il apprend que la famille Corse dont il fuit la vendetta arrive à Saigon pour prendre le contrôle du trafic de drogue. Philippe Francq, auteur de Largo Winch, a signé la préface du tome 1 de cette série prévue en 6 tomes.