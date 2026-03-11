Inscription
Histoires pour l'Ame

Ordre Junior Porte-Flambeaux

ActuaLitté
De jolies et inspirantes petites histoires pour aider les jeunes enfants à développer de belles vertus et à garder des pensées élevées. Depuis le début du XXe siècle, ces récits courts et pleins de sagesse ont guidé des générations d'enfants sur le chemin de la vie. D'abord publiés sous forme de fascicules illustrés, ils sont aujourd'hui réunis dans une collection inédite, respectueuse de l'esprit et du charme de l'édition originale. Ces petites histoires, issues de l'Ordre Junior des Porte-Flambeaux et rédigées par des spécialistes de l'enfance, offrent aux enfants des repères éducatifs, spirituels et humanistes. Chacune traite, d'une manière claire et pédagogique, de sujets qui vont amener l'enfant à réfléchir sur lui-même ou sur les autres : les leçons que nous enseigne la nature, apprendre à faire de bons choix, la bonne et la mauvaise conscience, savoir donner, savoir discerner ce qui est essentiel de ce qui est futile, écouter sa voix intérieure, maîtriser ses émotions, découvrir comment fonctionnent nos cinq sens... Les dessins au trait réalisés à l'origine pour les fascicules ont été reproduits, préservant ainsi la poésie visuelle des premières éditions.

Par Ordre Junior Porte-Flambeaux
Chez Diffusion Traditionnelle

Auteur

Ordre Junior Porte-Flambeaux

Editeur

Diffusion Traditionnelle

Genre

Esotérisme

Histoires pour l'Ame

Ordre Junior Porte-Flambeaux

Paru le 11/03/2026

278 pages

Diffusion Traditionnelle

19,00 €

9782494634213
© Notice établie par ORB
