#Roman francophone

La même en pire

Eugénie Zély

La même en pire est le deuxième roman d'Eugénie Zély. Elle y continue le travail engagé avec Thune Amertune Fortune en creusant toujours plus les motifs qui l'obsèdent : la vie en zone rurale, la précarité et les rapports de classe, la possibilité d'un bouleversement politique, intime comme global, et le lien nécessaire entre un tel bouleversement et les manières de l'écrire, d'écrire. Puisant dans la littérature de genre, La même en pire est un texte littéraire à la jonction entre roman policier, autofiction et théorie féministe marxiste chaque genre nourrissant les autres.

Par Eugénie Zély
Chez Burn Août Editions

Auteur

Eugénie Zély

Editeur

Burn Août Editions

Genre

Littérature française

La même en pire

Eugénie Zély

Paru le 11/03/2026

244 pages

Burn Août Editions

12,00 €

9782493534279
