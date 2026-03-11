La même en pire est le deuxième roman d'Eugénie Zély. Elle y continue le travail engagé avec Thune Amertune Fortune en creusant toujours plus les motifs qui l'obsèdent : la vie en zone rurale, la précarité et les rapports de classe, la possibilité d'un bouleversement politique, intime comme global, et le lien nécessaire entre un tel bouleversement et les manières de l'écrire, d'écrire. Puisant dans la littérature de genre, La même en pire est un texte littéraire à la jonction entre roman policier, autofiction et théorie féministe marxiste chaque genre nourrissant les autres.