#Roman francophone

Mira Mattar

Affiliation s'ouvre sur les quatre " Lettres d'Amman ", qui propulsent le texte dans le mouvement du monde, de Londres à la Cisjordanie. La deuxième partie du livre est un long poème rétrospectif. L'écriture de Mira Mattar met en tension des contextes domestiques et politiques où se déploient des affiliations coloniales, capitalistes, patriarcales et nationalistes. Elle en restitue les violents processus de subjectivation. Peu de livres articulent ainsi expérimentation formelle et nécessité de l'expression verbale : Affiliation est un flux de langage dont on sent l'urgence à chaque vers.

Par Mira Mattar
Chez Zoème éditions

Auteur

Mira Mattar

Editeur

Zoème éditions

Genre

Poésie

Affiliation

Mira Mattar trad. Judith Abensour, Elsa Boyer

Paru le 11/03/2026

64 pages

Zoème éditions

15,00 €

9782493242204
© Notice établie par ORB
