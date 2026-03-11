Affiliation s'ouvre sur les quatre " Lettres d'Amman ", qui propulsent le texte dans le mouvement du monde, de Londres à la Cisjordanie. La deuxième partie du livre est un long poème rétrospectif. L'écriture de Mira Mattar met en tension des contextes domestiques et politiques où se déploient des affiliations coloniales, capitalistes, patriarcales et nationalistes. Elle en restitue les violents processus de subjectivation. Peu de livres articulent ainsi expérimentation formelle et nécessité de l'expression verbale : Affiliation est un flux de langage dont on sent l'urgence à chaque vers.