Groupe international aux multiples filières, climaticide, néocolonial, sécuritaire, la bollo-sphère combine plusieurs désastres. Bête rampante et appareil à métamorphose, elle aime aménager des espaces ultra-transformés où la libre circulation côtoie le contrôle absolu. Contrôle d'accès, gestion des flux, empire médiatique, monnayage de données, institut de sondage, boutiques de livres et de journaux dans les aéroports et les gares, la bollosphère construit tout un univers pour les atomes individualisés libres - les bulles. Celles-ci sont confectionnés selon le modèle des plantations coloniales et des monocultures industrielles, volontairement séparés des écosystèmes alentour, privés de relations. Bien que séparées, les bulles sont ultra-connectés. Elles vivent sans contact, jouent sans contact, étudient sans contact, flirtent sans contact, prennent des rendez-vous en ligne, consultent des médecins et paient sans contact. La bollosphère ne se contente pas d'intervenir, elle métabolise son milieu. Pour monter des barricades, nos luttes nécessitent de nouvelles cartographies, des cartographies intensives. Ce texte a été lu initialement en juin 2025 lors d'une rencontre à la Cité maraîchère de Romainville autour de l'ouvrage Déborder Bolloré co-édité par 128 maisons d'édition indépendantes et distribué par Serendip. L'ouvrage faisait suite à l'appel à désarmer Bolloré, signé par une centaine d'organisations et le lancement de plusieurs journées d'actions. Un processus de fédérer des forces et des idées s'est mis en place. Du côté des éditions Excès, il y a eu une volonté de poursuivre ce geste et proposer un nouveau format. Avec la Bollosphère, les éditions Excès initient une série de tracts-affiches, à base de textes courts et percutants, avec une intervention graphique forte. Toujours dans cette fabrique d'interconnexions, le texte est issu d'un ouvrage de Maria Kakogianni, Sous le ciel étoilé une nuit d'été, éditions Lundi matin (à paraître en mars 2026 également).