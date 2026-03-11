Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

La Bollosphère

Maria Kakogianni, Amalia Ramanankirahina

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Groupe international aux multiples filières, climaticide, néocolonial, sécuritaire, la bollo-sphère combine plusieurs désastres. Bête rampante et appareil à métamorphose, elle aime aménager des espaces ultra-transformés où la libre circulation côtoie le contrôle absolu. Contrôle d'accès, gestion des flux, empire médiatique, monnayage de données, institut de sondage, boutiques de livres et de journaux dans les aéroports et les gares, la bollosphère construit tout un univers pour les atomes individualisés libres - les bulles. Celles-ci sont confectionnés selon le modèle des plantations coloniales et des monocultures industrielles, volontairement séparés des écosystèmes alentour, privés de relations. Bien que séparées, les bulles sont ultra-connectés. Elles vivent sans contact, jouent sans contact, étudient sans contact, flirtent sans contact, prennent des rendez-vous en ligne, consultent des médecins et paient sans contact. La bollosphère ne se contente pas d'intervenir, elle métabolise son milieu. Pour monter des barricades, nos luttes nécessitent de nouvelles cartographies, des cartographies intensives. Ce texte a été lu initialement en juin 2025 lors d'une rencontre à la Cité maraîchère de Romainville autour de l'ouvrage Déborder Bolloré co-édité par 128 maisons d'édition indépendantes et distribué par Serendip. L'ouvrage faisait suite à l'appel à désarmer Bolloré, signé par une centaine d'organisations et le lancement de plusieurs journées d'actions. Un processus de fédérer des forces et des idées s'est mis en place. Du côté des éditions Excès, il y a eu une volonté de poursuivre ce geste et proposer un nouveau format. Avec la Bollosphère, les éditions Excès initient une série de tracts-affiches, à base de textes courts et percutants, avec une intervention graphique forte. Toujours dans cette fabrique d'interconnexions, le texte est issu d'un ouvrage de Maria Kakogianni, Sous le ciel étoilé une nuit d'été, éditions Lundi matin (à paraître en mars 2026 également).

Par Maria Kakogianni, Amalia Ramanankirahina
Chez Excès

|

Auteur

Maria Kakogianni, Amalia Ramanankirahina

Editeur

Excès

Genre

Actualité médiatique France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Bollosphère par Maria Kakogianni, Amalia Ramanankirahina

Commenter ce livre

 

La Bollosphère

Maria Kakogianni, Amalia Ramanankirahina

Paru le 11/03/2026

1 pages

Excès

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487588028
9782487588028
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.