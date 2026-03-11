Retrouver le goût de vivre

Un homme déambule. Il prend des notes et des photos. Sa mélancolie révèle vite une blessure, liée au deuil de celle qu'il a tant aimé ! ... Puis il entre en dialogue avec un Sage et la Nature, et son errance devient un chemin de paix et de guérison. Ses pensées s'allègent et ses clichés traduisent cette belle évolution. Les ombres du début se transforment et s'enluminent, le long d'un chemin qui s'achève en un vitrail de couleurs ! Michel Cordeboeuf signe ici un magnifique ouvrage-cadeau, beau, contemplatif, poétique, et salutaire. Essai illustré avec 55 belles photos pleine page.