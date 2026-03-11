Inscription
#Roman francophone

Retrouver le goût de vivre

Michel Cordeboeuf

Un homme déambule. Il prend des notes et des photos. Sa mélancolie révèle vite une blessure, liée au deuil de celle qu'il a tant aimé ! ... Puis il entre en dialogue avec un Sage et la Nature, et son errance devient un chemin de paix et de guérison. Ses pensées s'allègent et ses clichés traduisent cette belle évolution. Les ombres du début se transforment et s'enluminent, le long d'un chemin qui s'achève en un vitrail de couleurs ! Michel Cordeboeuf signe ici un magnifique ouvrage-cadeau, beau, contemplatif, poétique, et salutaire. Essai illustré avec 55 belles photos pleine page.

Auteur

Michel Cordeboeuf

Editeur

Les ouvreurs de mondes

Genre

Poésie

Paru le 11/03/2026

130 pages

19,90 €

Scannez le code barre 9782487001237
9782487001237
