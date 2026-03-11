Inscription
#Album jeunesse

La tortue

Marie-Gabriel Hurel

ActuaLitté
"Cric crac ! Coucou ! C'est moi, le bébé tortue. Je viens de passer deux mois bien au chaud dans mon oeuf, caché sous le sable. A l'aide de mon bec, je casse ma coquille". Une histoire sensorielle Dans cette monographie, l'enfant est invité à découvrir, du bout des doigts, la vie de la tortue, de sa naissance jusqu'à l'âge adulte. La tortue est un animal apprécié des enfants, avec sa belle carapace, sa course jusqu'à la mer pour vivre, et sa découverte de l'océan. Avec les nombreuses matières à toucher, l'enfant vit une expérience complète de sa découverte de la tortue de mer. " Mes animaux à toucher ", une collection tendre Dans cette collection adaptée à la tranche d'âge, les enfants sont invités à découvrir des animaux de façon douce et tendre. L'histoire et le vocabulaire sont adaptés pour la compréhension des tout-petits, et enrichis par des matières qui complètent l'expérience.

Par Marie-Gabriel Hurel
Chez Editions Milan

Auteur

Marie-Gabriel Hurel

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres à toucher

La tortue

Marie-Gabriel Hurel

Paru le 11/03/2026

12 pages

Editions Milan

10,90 €

ActuaLitté
9782408063658
© Notice établie par ORB
