And the river drags her down

Soojin Han connaît la règle : elle ne peut rien ressusciter qui soit plus grand que la paume de sa main. Une règle qu'elle a toujours respectée scrupuleusement, jusqu'au jour où sa soeur aînée, Mirae, est retrouvée noyée dans la rivière. Qui est-elle sans sa soeur ? Comment continuer à fonctionner quand on n'est plus qu'une coquille vide, rongée par le chagrin ? Plus solitaire que jamais, Soojin essaie de résister à la tentation. Pourtant, quand une soirée arrosée avec ses camarades de lycée tourne mal, elle craque et décide de ramener Mirae d'entre les morts. Les deux soeurs sont ravies d'être réunies, profitant d'escapades nocturnes et du miracle qui leur permet de passer un peu plus de temps ensemble. Mais au fil des jours, Mirae se lasse de se cacher du monde. Elle devient agitée et affamée, ressemblant de moins en moins à qui elle était avant sa mort, jusqu'à disparaître durant des jours entiers. Alors que leur petite ville côtière devient le théâtre d'une série d'événements paranormaux et inquiétants, Soojin va devoir affronter les conséquences de ses actes. Car on ne ramène pas impunément un humain d'entre les morts... L'amour et la sororité plus forts que la mort Soojin et Mirae, deux soeurs fusionnelles, pourront-elles vivre l'une sans l'autre ? En explorant toutes les nuances de la perte et de la sororité, l'autrice tisse un récit puissant sur la beauté et la fragilité de la vie et du deuil, dans un singulier et poétique voyage. Un roman d'horreur adapté du folklore coréen Jihyun Yun adapte avec brio une ancienne légende de Corée, dont elle est originaire, avec pour cadre une petite ville côtière américaine actuelle. Isolée de tout par la forêt et l'océan, la station balnéaire de Jade Acres, vidée de ses touristes, est lentement rongée par un mal pernicieux... Mêlant thriller et roman d'horreur dans une ambiance merveilleusement mélancolique, ce roman vous fera frissonner et passer par toutes les émotions !