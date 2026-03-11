Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Renoir

Anne Distel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
LE LIVRE Auguste Renoir (1841-1919) est l'auteur de plus de 4000 oeuvres conservées dans les plus grands musées du monde. Impressionniste de la première heure, il mène une carrière de soixante années ininterrompues qui le conduit à définir une palette toute peronnelle où l'appel irrésistible des couleurs, l'approche sensuelle et intime touchent immédiatement le spectateur : des types simples, modèles d'atelier ou bourgeois, des scènes du quotidien aux atmosphères joyeuses, d'opulents nus. Même si les écarts considérables de qualité entre les oeuvres de la même époque ont nui à la réputation du peintre, ses très nombreux chefs-d'oeuvre demeurent au panthéon de l'histoire de l'art. La plume alerte de l'auteure fait revivre l'effervescence du milieu artistique de l'époque : nous y voyons Charles Gounod encourager le peintre, Alfred Sisley et Frédéric Bazille devenir des intimes, Daubigny et Corot le soutenir. Quant aux écrivains, ils ne sont pas en reste : Zola et Stéphane Mallarmé, Octave Mirbeau deviennent des défenseurs ardents. Des cercles d'amis en Salons parisiens ou Expositions universelles, d'ateliers d'artiste en escapades bretonnes, italiennes, algériennes ou cagnoises, le peintre forge une identité, reconnaissable entre toutes. Le rôle des grands marchands voire de mécènes, tels Paul Durand-Ruel, Charles Ephrussi, Paul Berard, Albert Cahen d'Anvers, le docteur Barnes, Henri Rouart ... tient eun place importante dans ce récit.

Par Anne Distel
Chez Citadelles et Mazenod

|

Auteur

Anne Distel

Editeur

Citadelles et Mazenod

Genre

Impressionnisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Renoir par Anne Distel

Commenter ce livre

 

Renoir

Anne Distel

Paru le 11/03/2026

400 pages

Citadelles et Mazenod

99,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386110955
9782386110955
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.