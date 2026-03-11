LE LIVRE Auguste Renoir (1841-1919) est l'auteur de plus de 4000 oeuvres conservées dans les plus grands musées du monde. Impressionniste de la première heure, il mène une carrière de soixante années ininterrompues qui le conduit à définir une palette toute peronnelle où l'appel irrésistible des couleurs, l'approche sensuelle et intime touchent immédiatement le spectateur : des types simples, modèles d'atelier ou bourgeois, des scènes du quotidien aux atmosphères joyeuses, d'opulents nus. Même si les écarts considérables de qualité entre les oeuvres de la même époque ont nui à la réputation du peintre, ses très nombreux chefs-d'oeuvre demeurent au panthéon de l'histoire de l'art. La plume alerte de l'auteure fait revivre l'effervescence du milieu artistique de l'époque : nous y voyons Charles Gounod encourager le peintre, Alfred Sisley et Frédéric Bazille devenir des intimes, Daubigny et Corot le soutenir. Quant aux écrivains, ils ne sont pas en reste : Zola et Stéphane Mallarmé, Octave Mirbeau deviennent des défenseurs ardents. Des cercles d'amis en Salons parisiens ou Expositions universelles, d'ateliers d'artiste en escapades bretonnes, italiennes, algériennes ou cagnoises, le peintre forge une identité, reconnaissable entre toutes. Le rôle des grands marchands voire de mécènes, tels Paul Durand-Ruel, Charles Ephrussi, Paul Berard, Albert Cahen d'Anvers, le docteur Barnes, Henri Rouart ... tient eun place importante dans ce récit.