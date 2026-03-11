Septembre 2050. A Paris, une jeune fille ose encore écrire des lettres avec de l'encre et des feuilles. Sans trop éveiller les soupçons, elle a pu constituer un stock de papier. Un discret réseau se charge de transporter les missives à travers les plaines, là où les usines électriques ont remplacé les forêts. Pourquoi et à qui écrit-elle, puisqu'il n'y a plus âme qui vive en dehors des villes ? Un employé du gouvernement s'en étonne. Il décide de mener l'enquête et fait alors une découverte étonnante. Sur les Pentes, bien au-delà des usines électriques, aux confins des décharges et des champs de maïs, se cache un secret qui pourrait bien sauver les habitants des villes. Entre espoir et désespoir, alors que l'avenir semble si sombre, la joie de vivre va peu à peu se frayer un passage.