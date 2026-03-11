Inscription
Madame de Maintenon

Blanche Jouannic

Loin des fastes de la cour, sans titre ni fortune, Françoise d'Aubigné ne fait guère parler d'elle. Jusqu'au jour où elle devient la gouvernante des enfants de Louis XIV et de sa favorite, Madame de Montespan. Sa piété et son sens de la pédagogie sont alors remarqués, fléchissant soudain vers la lumière le cours de son destin de femme de l'ombre... De préceptrice à confidente, puis épouse secrète du Roi-Soleil, Madame de Maintenon saura-t-elle se maintenir au plus près du pouvoir ? Les intrigues de Versailles auront-elles raison de son rêve : éduquer le plus grand nombre des jeunes filles nobles mais désargentées du royaume ? Le portrait d'une femme aimante, complexe et pleine d'esprit, qui a marqué le règne de Louis XIV... Blanche Jouannic signe son deuxième roman. Bretonne adoptive, cette jeune maman est chanteuse lyrique en formation. Elle a suivi des études de lettres classiques qui ont naturellement développé sa passion pour l'art et la littérature.

Blanche Jouannic
Chez Plein Vent

Auteur

Blanche Jouannic

Editeur

Plein Vent

Genre

Romans, témoignages & Co

Madame de Maintenon

Blanche Jouannic

Paru le 01/04/2026

200 pages

Plein Vent

14,90 €



9782384881383
