2084 - Hégémonie & allégeance

Et si finalement George Orwell était un prophète et son récit en avance d'un siècle ? Dans 2084, Hégémonie et Allégeance, l'auteur nous plonge dans un monde où ces prédictions visionnaires s'éloignent du fantasme. A travers une exploration des instincts humains et de leurs racines sociobiologiques, l'ouvrage examine les mécanismes complexes de la domination et de la soumission qui ont façonné notre Histoire et continuent de définir notre présent. Observateur du monde qui l'entoure, l'auteur rapporte des exemples politiques et géopolitiques et sociétaux concrets. Il analyse les dynamiques du Pouvoir en s'efforçant de rester juste et impartial, offrant ainsi une réflexion profonde sur les enjeux de notre temps et les possibilités futures de notre société. Ce livre invite le lecteur à une réflexion sur les fondements même de l'ordre social et politique, à travers une lentille à la fois critique et visionnaire.