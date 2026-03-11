Paul DAINTON est un illustrateur britannique légendaire dont le travail, notamment sur Warhammer 40 000, a fait date dans l'histoire de l'illustration. Dans cet ouvrage, découvrez 160 pages de croquis : portrait de musiciens, scènes du Japon médiéval, univers post-apocalyptiques, monstres et geishas... le talent de ce créateur de génie ne connaît pas de limites. Que ce soit au fusain ou à l'aquarelle, en noir et blanc ou en couleur, Paul Dainton est un artiste incroyable qui ne manquera pas de vous inspirer !