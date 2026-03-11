Inscription
Paul Dainton

ActuaLitté
Paul DAINTON est un illustrateur britannique légendaire dont le travail, notamment sur Warhammer 40 000, a fait date dans l'histoire de l'illustration. Dans cet ouvrage, découvrez 160 pages de croquis : portrait de musiciens, scènes du Japon médiéval, univers post-apocalyptiques, monstres et geishas... le talent de ce créateur de génie ne connaît pas de limites. Que ce soit au fusain ou à l'aquarelle, en noir et blanc ou en couleur, Paul Dainton est un artiste incroyable qui ne manquera pas de vous inspirer !

Par Paul Dainton
Chez Caurette Editions

|

Auteur

Paul Dainton

Editeur

Caurette Editions

Genre

Dessin

Commenter ce livre

 

Paru le 11/03/2026

160 pages

19,90 €

Lire un extrait
9782382891551
© Notice établie par ORB
plus d'informations

