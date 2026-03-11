Cet ouvrage traduit en sept langues peut être considéré aujourd'hui comme un ouvrage de référence essentiel dans ce domaine de l'après-vie et de la communication avec les morts. Dans le tome I : Depuis des décennies, François Brune, enquêteur exceptionnel, a voyagé de par le monde, non seulement appelé en Europe et aux Amériques à faire des conférences, mais surtout à voir, rencontrer, recueillir des témoignages d'expériences vécues, non des expériences menées par des scientifiques, des acousticiens, des spécialistes de physique nucléaire, d'études de phénomènes dits "paranormaux" par des scientifiques rigoureux. Les grandes vérités des traditions, religions et textes mystiques s'en trouvent renforcées. Oui, la vie continue après la mort, oui... Dans le tome II : Des morts, cliniquement morts, racontent comment se fait le grand passage et confirment ainsi que les expériences aux frontières de la mort sont bien des petites morts provisoires. Nos appareils électroniques se déclenchent parfois tout seuls, enregistrant sur disquette, ou imprimant directement, des messages venus de différents ailleurs. Une autre vérité commence à s'imposer où Foi et Science convergent à nouveau. Un livre conclusion d'une enquête qui bouleverse les conceptions sur la mort, dans lequel notre vie reprend sa dimension d'éternité et retrouve ainsi tout son sens. Dans cette nouvelle synthèse de l'ouvrage Les morts nous parlent, enrichie en deux volumes, le Père François Brune tente d'aider ses contemporains à s'arracher au désespoir d'une vie bien éphémère et sans grand sens si elle n'est pas éternelle. Le Père François Brune, diplômé de Latin et de Grec en Sorbonne, a suivi des études de philosophie et de théologie à Paris et à Tübingen, ainsi que des études d'Ecriture Sainte à l'Institut Biblique de Rome. Il a enseigné ces matières dans des Grands Séminaires. Le Père Brune s'est intéressé pendant plus de trente ans aux mystiques des grandes religions.