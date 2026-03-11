Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

Colla Scura

Richard Canal

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pendant que le commun des mortels vieillit en silence, certains êtres exceptionnels sont capables d'emmagasiner du temps au point de devenir quasi immortels. Dernièrement, toutefois, les sources auxquelles ils s'approvisionnent semblent se tarir, et les rangs des time-hoppers se clairsèment dangereusement. C'est le début d'une course contre la montre - et un ennemi inconnu. Pour percer les mystères du temps et des sabliers très convoités de la famille Malaterre, ils vont devoir faire taire des haines centenaires et oeuvrer ensemble. Reste à savoir à qui ils peuvent réellement se fier...

Par Richard Canal
Chez Editions Critic

|

Auteur

Richard Canal

Editeur

Editions Critic

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Colla Scura par Richard Canal

Commenter ce livre

 

Colla Scura

Richard Canal

Paru le 25/03/2026

Editions Critic

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782375793534
9782375793534
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.