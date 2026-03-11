Colla Scura

Pendant que le commun des mortels vieillit en silence, certains êtres exceptionnels sont capables d'emmagasiner du temps au point de devenir quasi immortels. Dernièrement, toutefois, les sources auxquelles ils s'approvisionnent semblent se tarir, et les rangs des time-hoppers se clairsèment dangereusement. C'est le début d'une course contre la montre - et un ennemi inconnu. Pour percer les mystères du temps et des sabliers très convoités de la famille Malaterre, ils vont devoir faire taire des haines centenaires et oeuvrer ensemble. Reste à savoir à qui ils peuvent réellement se fier...